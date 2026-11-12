TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İzmir Valisi Elban'a ziyarette bulunup forma takdim etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'a ziyarette bulundu. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Surözü ve Gürkan Uğur, TFF Genel Sekreteri Serdar Yıldız, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.

Misafirperverliği için Vali Elban'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması ve bir plaket takdim ederken; ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Elban ise TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir plaket hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı