TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İzmir Valisi Elban'a ziyarette bulunup forma takdim etti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İzmir Valisi Elban'a ziyarette bulunup forma takdim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'a valilik makamında ziyarette bulundu. Görüşmede Hacıosmanoğlu Elban'a üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması ve plaket takdim ederken, Elban da Hacıosmanoğlu'na plaket hediye etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'a ziyarette bulundu. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Surözü ve Gürkan Uğur, TFF Genel Sekreteri Serdar Yıldız, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.
Misafirperverliği için Vali Elban'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması ve bir plaket takdim ederken; ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Elban ise TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir plaket hediye etti.