Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İstanbul Kastamonuspor Başkanı Dilek'i Riva'da ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İstanbul Kastamonuspor Başkanı Dilek'i Riva'da ağırladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul Kastamonuspor Başkanı Dr. İlker Dilek'i Riva'daki kamp tesisinde ağırladı. Görüşmede kulübün vizyonu, sosyal sorumluluk projeleri ve altyapı konuları ele alındı; karşılıklı forma takdim edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul'un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren İstanbul Kastamonuspor Kulübü Başkanı Dr. İlker Dilek ile İstanbul Kastamonuspor Yönetim Kurulu Üyesi Necil Ülgen'i TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ağırladı.

Gerçekleştirilen görüşmede Kulüp Başkanı Dr. İlker Dilek, İstanbul Kastamonuspor'un kurumsal vizyonu, sportif faaliyetleri, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve gelecek dönem hedefleri hakkında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na bilgi verdi.

SPORUN TABANA YAYGINLAŞTIRILMASI ELE ALINDI

Sporun tabana yaygınlaştırılması, çocukların ve gençlerin sporla buluşturulması, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve bölge gençliğinin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak projeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca amatör futbolun gelişimi, altyapı faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve genç yeteneklerin Türk futboluna kazandırılmasının önemi üzerinde durularak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

KARŞILIKLI FORMA TAKDİMİ

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretin sonunda İstanbul Kastamonuspor Başkanı Dr. İlker Dilek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na kulübün 37 numaralı formasını takdim etti. Başkan Hacıosmanoğlu ise Dr. İlker Dilek'e isminin yer aldığı 10 numaralı A Milli Futbol Takımı formasını hediye etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den İsrail'e silah kararı! Dikkat çeken kararı duyurdular11

Kararını duyurdu! Bir dönemin sonu geliyor
Elektrikte destek sınırı 3 bin kilovatsaate indi! Eski EPDK yöneticisi hesapladı: Faturalar yüzde 96'ya kadar artacak

Sınır düştü! Bu evlerin elektrik faturası yüzde 96 artabilir
Tarih anlatayım derken tartışmanın fitilini ateşledi28

Bu bir tarih videosu mu? Görüntüleri izleyenler ikiye bölündü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı
Şengül Teyze'den 'Oğlum' dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler12

Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi13

Fabrika önünde infial yaratan görüntü
Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım kadrosu hakkında dikkat çeken yorum: Alınmamasına şaşırdım

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım kadrosu hakkında dikkat çeken yorum
Peynirde yeni dönem! Bakanlık tek tek yasakladı, etiketler bile değişecek

Kahvaltıların vazgeçilmezinde yeni dönem! Bakanlık tek tek yasakladı
Batman'da korkunç kaza! Otomobil çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölündü

4 araca çarptı! Bu arabadan sağ çıktı

Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor

Babası dünyaca ünlü! Oğlu da aynı yolda ilerliyor