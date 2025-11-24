Haberler

TFF Başkanı Ferhat Gündoğdu, Spor Lisesi'nde Futbol Hakemliği Üzerine Konuştu

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Beykoz'daki TFF Meral-Celal Aras Spor Lisesi'ni ziyaret ederek, modern futbolun hakemlik standartları ve teknolojiler üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Öğrenciler sorularıyla hakemlik kariyerleri ve yeni nesil futbol teknolojileri hakkında bilgilendirildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre okul müdürü Aziz Akgün'ün koordine ettiği ziyaret, okul konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşi ile başladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Gündoğdu, modern futbolun gerektirdiği hakemlik standartları, karar mekanizmaları, saha içi iletişim ve profesyonel etik üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Soru-cevap bölümünde hakemliğe başvuru süreçleri, kariyer basamaklarının nasıl ilerlediği, VAR uygulamaları, futbol teknolojileri ve yapay zeka destekli performans analizleri gibi konularda öğrenciler bilgilendirildi.

Hakemliğin disiplin, sürekli eğitim ve doğru yönlendirmeyle ilerlediğini belirterek öğrencilere teşvik edici mesajlar veren Gündoğdu, futbolun teknoloji ve yapay zeka ile dönüşen yapısında hakemliğin stratejik ve gelişime açık bir alan olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
