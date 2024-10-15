TFF Başkanı, 4 Büyükler'in başkanlarıyla televizyona çıkacak

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Tüpraş Stadı'nda White Paper restoranın açılışında bir araya geldi ve basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Hacıosmanoğlu, 4 Büyükler'in başkanları ile birlikte aldığı kararı da açıkladı.

DURSUN ÖZBEK: BU KULÜPLER 100 YILLIK ÇINARLAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hasan Arat'a teşekkür ederek, "Bu kulüpler 100 yıllık çınarlar. Bizim çekişmek yerine bir mutabakatla ve bir anlayış içerisinde Türk futboluna hizmet etmekten başka bir amacımız olmamalı. İlk toplantımızı burada yapıyoruz. Hasan Bey'e bu daveti için teşekkür ediyorum" dedi.

HASAN ARAT: BİZLER EBEDİ DOSTUZ

Hasan Arat ise, "Dursun Özbek'in davetimize icabet etmesi çok kıymetlidir. Beşiktaş ve Galatasaray Türkiye'nin en büyük çınarlarından. Bizler ebedi dost ezeli rekabet eden kulüpleriz. Bunun bu şekilde devam etmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT: TABİİ Kİ KENDİ KULÜBÜMÜZÜ KORUYACAĞIZ

Bu buluşmaları sıklaştıracaklarını söyleyen Arat, "Hepimiz kendi kulübümüzü tabii ki koruyacağız. Centilmenlik sınırını bozmadan bunu sürdüreceğiz. Bu buluşmaları sıklaştıracağız" sözlerini de sarf etti.

HASAN ARAT: SAMİ YEN'İ DE ZİYARET EDERİZ

Hasan Arat ayrıca, "Biz her Süleyman Ağabey'in mezarını ziyaret ettiğimizde Ali Sami Yen'in ziyaretini de yaparız. Onlar bizim büyüklerimiz. Taraftarlarımızın da buna duyarlı olmasını istiyoruz. Onlara karşı hiçbir tezahürat yapmamamız lazım" şeklinde konuştu.

HACIOSMANOĞLU: BİZ BURANIN PATRONU DEĞİLİZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise yaptığı açıklamada "Futbolun barış ve kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz. Biz buranın patronu değiliz. Allah nasip etti ve biz de hizmet etmeye geldik. Biz de rahmetli Süleyman Seba, Ali Sami Yen gibi anılmak istiyorsak onlar gibi davranmamız lazım. Bizim de kurullar olarak hatalarımız var. Niyetimiz halis ve akıbetimiz de güzel olur inşallah" dedi.

HACIOSMANOĞLU: 5'İMİZ TV PROGRAMINA ÇIKACAĞIZ

4 Büyükler'in başkanları ile aldıkları kararı açıklayan Hacıosmanoğlu: "İnsanlar iletişim halinde olursa sonuç alırsınız. Sağ olsun başkanlar güzel mesajlar verdiler. Bu böyle devam edecek. Hasan Arat başkanımızın bir önerisi oldu. Büyük kulüpler her seferinde bir yerde yemekte bir araya gelecek. Sonra da hep beraber 5'imiz bir televizyon programına çıkıp konuşacağız" açıklamasını yaptı.