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TFF, Bandırmasporlu Tolga Kalender'in vefatı için taziye mesajı paylaştı

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TFF, Bandırmasporlu Tolga Kalender için taziye mesajı yayımladı. Kalender bugün Adana Çukurova'daki Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecek; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dahil çok sayıda kulüp başsağlığı mesajı paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender için taziye mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Trendyol 1. Lig kulüplerinden Bandırmaspor'da forma giyen Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kuvayi Milliyespor'da futbola başlayan Tolga Kalender; Beykoz Anadoluspor, İstanbul Başakşehir, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor ve Diyarbekirspor kulüplerinde de görev yaptı. Tolga Kalender'in naaşı bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Adana'nın Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhum Tolga Kalender'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Bandırmaspor olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kulüp de sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Kaynak: AA
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