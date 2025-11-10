Haberler

TFF bahis skandalına karışan futbolcuların isimlerini açıklayacak

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları açıklamaya hazırlanıyor. Bahis oynadıkları şüphesiyle 1000 futbolcu bugün PFDK'ya sevk edilecek.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, bahis skandalına karışan yaklaşık 1000 futbolcunun isimlerini açıklayacak.
  • Bahis şüphesiyle 1000 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında son 5 yıla ait finansal ve dijital kayıtları inceliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, gündemi sarsan bahis soruşturması kapsamında futbolculara ilişkin ilk adımı atıyor. Bahis oynadığı şüphesiyle tam 1000 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek.

SKANDALDA YENİ AŞAMA

Türk futbolunu temellerinden sarsan bahis operasyonunda yeni bir dönemece girildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında yalnızca hakemler değil, hakemlerin yakınları, futbolcular ve kulüp yöneticileri de mercek altına alınmıştı.

TFF, bugün bahis skandalında adı geçen futbolcuların listesini açıklamaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig seviyelerinden yaklaşık 1000 futbolcu disipline sevk edilecek.

TFF'DEN TARİHİ ADIM

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğu, 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığı tespit edildi" demesiyle süreç hız kazanmıştı. Bu açıklamanın ardından savcılık incelemeyi futbolcular ve yöneticilere de genişletmişti.

İKİ KULÜP BAŞKANI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında iki Süper Lig kulübü başkanının gözaltına alındığı belirtilmişti. Savcılık, futbolun farklı kademelerinden binlerce kişinin hesap hareketlerini mercek altına aldı.

5 YILLIK KAYITLAR İNCELENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılının Nisan ayında başlattığı soruşturma kapsamında son 5 yıla ait finansal ve dijital kayıtların inceleneceğini duyurmuştu. TFF'nin bugün yapacağı açıklamayla birlikte, Türk futbol tarihinin en geniş kapsamlı disiplin sevklerinden biri gerçekleştirilecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (5)

Bağdatlı:

Yasada oynayamaz diye bir hüküm yok tff disiplin talimatına göre kınama cezası çıkar başkada bişey olmaz

Emrah Emir:

Emin misin? Hepsi ceza alacak ne kınaması

Murat Eryüksel:

Sulandırmadan becerilirler inşallah başladıkları şu inşallah.

Erdoğan Karacaoğlan:

şimdiye kadar nerdeydiniz bu kadar kokuşmuşluk varken futbolda ve birçok yerde. en azından bu da bir adım, destek olunmalı. Ancak hakem kalmadı elde avuçta. Derhal yabancı hakem gelmeli derbilere. kadıköyde de taktik hep aynı kocaeli gibi 30 yıldır. vur, kır, korkar hakem kadıköyde kırmızı vermeye. futbolcu da bi insan, cezasını cimbomlu keser al sana 9 kişi, 10 kişi . fb konuşmadan işi götürüyo. onun düdüğünü kocaeli, kasımpaşa başkanları yada teknik direktörleri öttürüyo bu sene. uyuma ÖZBEK

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
