TFF bahis skandalına karışan futbolcuların isimlerini açıklayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, gündemi sarsan bahis soruşturması kapsamında futbolculara ilişkin ilk adımı atıyor. Bahis oynadığı şüphesiyle tam 1000 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek.

SKANDALDA YENİ AŞAMA

Türk futbolunu temellerinden sarsan bahis operasyonunda yeni bir dönemece girildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında yalnızca hakemler değil, hakemlerin yakınları, futbolcular ve kulüp yöneticileri de mercek altına alınmıştı.

TFF, bugün bahis skandalında adı geçen futbolcuların listesini açıklamaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig seviyelerinden yaklaşık 1000 futbolcu disipline sevk edilecek.

TFF'DEN TARİHİ ADIM

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğu, 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığı tespit edildi" demesiyle süreç hız kazanmıştı. Bu açıklamanın ardından savcılık incelemeyi futbolcular ve yöneticilere de genişletmişti.

İKİ KULÜP BAŞKANI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında iki Süper Lig kulübü başkanının gözaltına alındığı belirtilmişti. Savcılık, futbolun farklı kademelerinden binlerce kişinin hesap hareketlerini mercek altına aldı.

5 YILLIK KAYITLAR İNCELENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılının Nisan ayında başlattığı soruşturma kapsamında son 5 yıla ait finansal ve dijital kayıtların inceleneceğini duyurmuştu. TFF'nin bugün yapacağı açıklamayla birlikte, Türk futbol tarihinin en geniş kapsamlı disiplin sevklerinden biri gerçekleştirilecek.