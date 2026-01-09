Haberler

TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti

TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 43 antrenörü PFDK'ye sevk ettiğini açıkladı. Disipline sevk edilen isimler arasında, eski futbolcular Olcan Adın, Ümit Davala ve Ahmet Dursun'un da yer aldığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenörü bahis nedeniyle PFDK'ye sevk ettiğini açıkladı.

43 ANTRENÖR PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: " Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.

ARALARINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenör içerisinde eski futbolcular Olcan Adın, Ümit Davala ve Ahmet Dursun da var. 43 antrenörün tamamı şöyle:

Turan Yiğittekin
