TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kış transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı. En fazla harcama limiti Galatasaray'a, en düşük harcama limiti ise Eyüpspor'a verildi.

  • TFF, 2025-2026 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ara transfer dönemi için duyurdu.
  • Harcama limitleri, 30 Aralık 2022'de yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi ve Ek XIII'e göre hesaplandı.
  • Süper Lig'de yer almamış kulüplerin harcama limitleri, T+1 sezonu için onaylanan limitlerin ortalaması alınarak belirlenecek.

Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacağı belirtilmiştir.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' nın EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere, Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir."

