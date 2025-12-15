Haberler

Türkiye Kupası'nda değişiklik

Türkiye Kupası'nda değişiklik
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren VAR sisteminin uygulanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir statü değişikliğine gitti.

GRUP MAÇLARINDA VAR SİSTEMİ UYGULANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin kullanılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
