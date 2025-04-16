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TFF, Aaron Boupendza İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

TFF, Aaron Boupendza İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza için başsağlığı mesajı yayımladı. Boupendza, Atakaş Hatayspor'da gösterdiği başarılarla Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden, 'Aaron Salem Boupendza'yı kaybettik' başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadeleri yer aldı:

"Ülkemizde Atakaş Hatay spor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından Türk futbolseverlerin hafızalarında kendisine yer bulan Aaron Salem Boupendza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Formasını giydiği Atakaş Hatay spor ile 2020-2021 sezonu boyunca sahaya çıktığı 36 maçta 22 gol kaydeden Boupendza, Süper Lig'de 'Gol kralı' ünvanının sahibi olarak ülkemizde iz bırakmayı başarmıştı. Boupendza'nın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Atakaş Hatay spor camiası olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz." - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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