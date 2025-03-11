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TFF, 9 Süper Lig Kulübünü PFDK'ya Sevk Etti

TFF, 9 Süper Lig Kulübünü PFDK'ya Sevk Etti
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da bulunduğu 9 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk nedenleri arasında sportmenliğe aykırı hareketler ve saha olayları yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da aralarında olduğu 9 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Galatasaray ve Gaziantep FK, '7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi'

Kayserispor, Trabzonspor, Sivasspor, 'çirkin ve kötü tezahüratı'

Galatasaray, Beşiktaş, Kayserispor, Trabzonspor, Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, 'saha olayları'

Sivasspor, 'usulsüz seyirci alınması',

Alanyaspor, 'talimatlara aykırı hareketi'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 'talimatlara aykırı hareketi

Kayserispor Kulübü Antrenörü Muhammed Türkmen, 'sportmenliğe aykırı hareketi'

Galatasaraylı kaleci Günay Güvenç, 'hakareti'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 06.03.2025 tarihinde medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'

Alanyaspor Kulübü İdarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu, 'hakareti'

Gaziantep Futbol Kulübü Görevlisi Sezer Baran Kuluğ, 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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