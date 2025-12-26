Haberler

Bahis soruşturması kapsamında olduğu 9 eski hakem PFDK'ye sevk edildi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında son 5 yıl içinde hakemlik yapmış 9 eski hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Aralarında Süper Lig hakemleri de bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında son 5 yıl içinde hakem olarak görev yapmış, 9 eski hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ın da aralarında olduğu 2 eski klasman hakemi, 5 eski klasman yardımcı hakemi ve 1 eski il hakemi, futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

PFDK'ye sevk edilen isimler şöyle:

Ali Palabıyık (Süper Lig hakemi), Alper Oran (Klasman hakemi), Erhan Kutlu (Klasman hakemi), Ali Tuna (Klasman yardımcı hakemi), Berkay Daban (Klasman yardımcı hakemi), Halit Karacabay (Klasman yardımcı hakemi), Okan Akbal (Klasman yardımcı hakemi), Sedat Etik (Klasman yardımcı hakemi), Yusuf Bozdoğan (İl hakemi).

