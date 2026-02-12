Haberler

TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı bir isim de var

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında bazı kulüp personellerini tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Galatasaray takım doktoru Abdullah Yener İnce de bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), uzun süredir devam eden bahis soruşturması kapsamında yeni bir adım daha attı.

510 İSİM PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasonu, son 5 yılda profesyonel liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev alan 510 ismi PFDK'ye sevk ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

YENER İNCE DE PFDK'YE SEVK EDİLENLER ARASINDA

Galatasaray takım doktoru Abdullah Yener İnce, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 510 isim arasında yer aldı.

İşte PFDK'ye sevk edilen o isimler:

