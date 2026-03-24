Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Ayrıca Trendyol 1. Lig'den de bazı kulüpler disipline gönderildi.

Hukuk müşavirliği, kulüplerin yanı sıra Fatih Karagümrük oyuncusu Kranevitter'i kural dışı hareketi, Konyaspor idarecisi Hüseyin Bilgin'i tedbire uymaması ve Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk etti.

Müşavirlik, Trendyol Süper Lig kulüplerinin yanı sıra Trendyol 1. Lig'den Serikspor, Sakaryaspor, Vanspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor'u da farklı sebeplerden disiplin kuruluna gönderdi.

Hukuk müşavirliği ayrıca Bodrum FK oyuncusu Mustafa Erdilman'ı da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk etti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
