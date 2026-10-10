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TFF, 3 yılı aşkın görev yapan Montella ile yola devam etmeme kararı aldı

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TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım'da 3 yılı aşkın süredir görev yapan Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı aldı. Federasyon, Montella'ya teşekkür ederken Başkan Hacıosmanoğlu'nun gelecek hafta Türkiye'ye gelecek Montella ile yüz yüze görüşeceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün gerçekleştirilen toplantıda yolları ayırma kararı aldığı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella için teşekkür mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

" Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Milli Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır. TFF olarak, A Milli Takım'daki görev süresi boyunca milli takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Milli Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir."

Kaynak: AA
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