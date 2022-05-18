TFF 3. Lig play-off finallerinin programı belli oldu - Haberler

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TFF 3. Lig play-off finallerinin programı belli oldu

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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TFF 3. Lig play-off finallerinin programı belli oldu

Futbolda TFF 3. Lig play-off finallerinin programı açıklandı.

Futbolda TFF 3. Lig play-off finallerinin programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off yarı final müsabakaları sonucunda Artvin Hopaspor, Arnavutköy Belediyespor, Fethiyespor, İçel İdmanyurdu, İskenderunspor ve Alagöz Holding Iğdır FK, finallere kaldı.

Tek maç eleme usulüne göre Ankara ve Kayseri'de oynanacak final müsabakaları sonrasında 3 takım daha TFF 2. Lig'e yükselmeye hak kazanacak. Finaller, 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Maçların programı şöyle:

23 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fethiyespor-İçel İdmanyurdu (Eryaman)

24 Mayıs Salı:

18.00 Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor (Kayseri Kadir Has)

25 Mayıs Çarşamba:

16.00 İskenderunspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Artvin, Mayıs, Spor, Haberler

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