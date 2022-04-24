TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Gümüşhanespor : 2 - Haberler

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TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Gümüşhanespor : 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Gümüşhanespor : 2

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor'a 2-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor'a 2-0 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Volkan Şeker xx, Yiğit Çam xx, Ömer Karakaya xx

Kardemir Karabükspor: Olcay xx, Sezer x, Serkan x, Furkan Erdağı x (Hasan dk. 75 x), Furkan Övün x, Doğukan xx (Mikail dk. 90 ?), Ahmet Yusuf x (Zahid dk. 89 ?), Ali Kemal x, Ahmet Enes x, Mustafa Akca x (Mert Ali dk. 89 ?), Yasin x (Arda dk. 75 x)

Gümüşhanespor: Cengiz xx, Sancar xx, Abdurrahman xx, Nasrullah xx, Mahmuthan xx, Güray xx, Kaan xx (Berkant dk. 70 xx), Murat xx (Burak dk. 89 ?), Mustafa xx (Nasrullah dk. 90+5 ?), Raif xx (Batuhan dk. 70 xx), Yusuf xx (Emre dk. 90+5 ?)

Goller: Mustafa (dk. 10), Abdurrahman (dk. 19) (Gümüşhanespor)

Sarı Kart: Yasin, Mustafa, Doğukan, Ali Kemal, Olcay, Furkan Övün, Serkan, Ahmet Enes, Sezer, (Karabükspor), Mahmuthan, Batuhan, Murat (Gümüşhanespor) - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Gümüşhanespor, Doğukan, Spor, Haberler

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