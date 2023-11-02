TFF 3. Lig Hafta Sonu Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan dokuzuncu hafta maçlarının hakemlerini atadı. Elazığspor ve Elazığ FK'nın maçlarının hakemleri açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan dokuzuncu hafta maçlarının hakemlerini atadı.

TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 2. Grubun 9. haftasında 5 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan 3Gen Holding Elazığspor - Anadolu Üniversitesi maçını İzmir bölgesinden C klasman hakemi Hasan Avcı yönetecek. Avcı'nın yardımcılıklarını Muğla bölgesinden Ersin Erbay ile İzmir bölgesinden Tolga Okumuş yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine İzmir bölgesinden Damla Tarkan olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 4. Grubun 9. haftasında Muşspor ile deplasmanda oynayacağı maçı İzmir bölgesinden C klasman hakemi Mehmet Çağatay Lakot yönetecek. Lakot'un yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Fatih Deveci ile Ediz Yılmaz yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak İzmir bölgesinden Emre Hikmet Arcan görevlendirildi. 5 Kasım pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan maç Muş Şehir Stadında oynanacak. - ELAZIĞ