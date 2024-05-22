TFF 3. Lig 2024-2025 Sezonunun Planlaması Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonunun planlamasını açıkladı. Sezon, 8 Eylül 2024'te başlayacak ve 26 Mayıs 2025'te tamamlanacak. İlk yarı 15 Aralık 2024'te sona erecek ve ikinci yarı 19 Ocak 2025'te başlayacak. 26. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
Futbol TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun planlaması belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu 8 Eylül 2024'te başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık 2024'te sona erecek.
Ligin ikinci yarısı ise 19 Ocak 2025'te başlayacak ve normal sezon 26 Mayıs 2025'te tamamlanacak. 2024-2025 sezonunda ligin 26. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
TFF 3. Lig play-off müsabakalarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.