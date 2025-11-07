TFF, 3. Lig 2. Grup Hakemlerini Açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, 10. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri duyurdu. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ve Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor arasındaki maçı Murat Durgutoğlu yönetecek.
Yeni Malatya Stadyumu'nda 9 Kasım'da oynanacak Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor karşılaşmasını Konya Bölgesi Klasman Hakemi Murat Durgutoğlu yönetecek. Durgutoğlu'nun yardımcılıklarını Samsun Bölgesi Klasman Hakemi Mehmet Şenkaya ile Kocaeli Bölgesi Klasman Hakemi Hakan Dursun yapacak.
Karşılaşmada, Konya Bölgesi Klasman Hakemi Yiğit Bora Çağıran ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor karşılaşması saat 15.00'te başlayacak. - MALATYA