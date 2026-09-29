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TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka, teknik direktörlüğe Zafer Uysal'ı getirdi

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TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka, teknik direktörlüğe Zafer Uysal'ı getirdi
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Burhanettin Basatemür'den boşalan teknik direktörlük görevine 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Zafer Uysal'ı getirdi. Kulüp, Uysal ile sözleşme imzalandığını ve teknik ekibe başarılar dilendiğini açıkladı.

Karşıyaka, teknik direktörlük görevine 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Zafer Uysal'ın getirildiğini duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Burhanettin Basatemür'den boşalan teknik direktörlük görevine Zafer Uysal'ın getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Karşıyaka'mız, Teknik Direktörlük görevi için Zafer Uysal ile sözleşme imzalamıştır.

Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler; Teknik Direktörümüz Zafer Uysal'a ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Takımımızla birlikte başarılı ve güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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