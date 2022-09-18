TFF 3. LİG: 1984 Muşspor: 0Çankaya FK: 0 Spor Haberleri TFF 3. Lig, 3. hafta karşılaşmasında 1984 Muşspor, Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. TFF 3. Lig, 3. hafta karşılaşmasında 1984 Muşspor, Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Stat: Muş Şehir Hakemler: Erdal Yılmaz xx, Yakup Bulut xx, Kerem Kalkan xx, 1984 Muş Spor: Zeki Ayvaz xxx, Dede Çelik xx, Süleyman Olgun xx, Mehmet Aslanboğa xx, Kıvanç Salihoğlu xx, (Tolga Tekin dk. 92 ?), Abdulkadir Kuzey xx, Yunus Karadağ x (Tibet Öniz dk. 33 xx), Furkan Yıldırım xx, Raif Gündoğdu xx, Erkam Kömür xx, Efe Mustafa Çetin xx ( Berkant Taşkıran dk. 77 xx) Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü: Ercüment Kafkasyalı xx, Yıldıray Koçal xx (Osman Keçelioğlu dk. 88 ?), Mikail Koçak xx, Aykut Çift xx (Enis Durak dk. 68 xx), Oğuzhan Erdoğan xx, Gökhan Payal xx, Serhat Mutlu xx, Talha Özcan xx (Berkay Anıl Demir dk. 92 ?), Adnan Emir Koldere xx, Abdurrahman Kuyucu xx (Malik Karaahmet dk. 68 xx), Can Demir Aktav xx Sarı kartlar: Erkam Kömür (1984 Muşspor), Mikail Koçak (Çankaya) - MUŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Çankaya Güneş Spor Haberler

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