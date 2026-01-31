Futbol: TFF 3. Lig
Futbolda TFF 3. Lig gruplarında 19. hafta, 20 karşılaşmayla başladı. Maç sonuçları ve öne çıkan detaylar açıklandı.
Ligde bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup:
Astor Enerji Çankayaspor-Edirnespor: 5-0
Karalar inşaat Etimesgutspor-Kestel Çilekspor: 1-1
Bursa Yıldırımspor-Yalova FK 77: 2-1
İnegöl Kafkasspor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-1
Galataspor-Bulvarspor: 1-1
2. Grup:
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Malatya Yeşilyurtspor: 1-0
12 Bingölspor-Suvermez Kapadokyaspor: 0-0
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Mdgrup Osmaniyespor: 1-1
Erciyes 38 Futbol-Karaköprü Belediyespor: 0-1
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Cinegold Ağrı 1970 Spor : 0-0
Kırıkkale FK-Kilis 1984: 3-1
3. Grup:
Pazarspor-Sebat Gençlikspor: 0-0
Fatsa Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-1
TCH Group Zonguldakspor-Karabük İdmanyurdu: 3-0
Düzce Cam Düzcespor-Amasyaspor FK: 2-1
Tokat Belediyespor-Çayelispor: 1-0
4. Grup:
Tire 2021 FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 1-1
Söke 1970 Spor-İzmir Çoruhlu FK: 1-2
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Nazillispor: 4-0
Eskişehirspor-Altay: 2-1