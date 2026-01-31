Haberler

Futbol: TFF 3. Lig

Futbolda TFF 3. Lig gruplarında 19. hafta, 20 karşılaşmayla başladı. Maç sonuçları ve öne çıkan detaylar açıklandı.

Ligde bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup:

Astor Enerji Çankayaspor-Edirnespor: 5-0

Karalar inşaat Etimesgutspor-Kestel Çilekspor: 1-1

Bursa Yıldırımspor-Yalova FK 77: 2-1

İnegöl Kafkasspor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-1

Galataspor-Bulvarspor: 1-1

2. Grup:

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Malatya Yeşilyurtspor: 1-0

12 Bingölspor-Suvermez Kapadokyaspor: 0-0

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Mdgrup Osmaniyespor: 1-1

Erciyes 38 Futbol-Karaköprü Belediyespor: 0-1

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Cinegold Ağrı 1970 Spor : 0-0

Kırıkkale FK-Kilis 1984: 3-1

3. Grup:

Pazarspor-Sebat Gençlikspor: 0-0

Fatsa Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-1

TCH Group Zonguldakspor-Karabük İdmanyurdu: 3-0

Düzce Cam Düzcespor-Amasyaspor FK: 2-1

Tokat Belediyespor-Çayelispor: 1-0

4. Grup:

Tire 2021 FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 1-1

Söke 1970 Spor-İzmir Çoruhlu FK: 1-2

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Nazillispor: 4-0

Eskişehirspor-Altay: 2-1

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
