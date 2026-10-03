TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karabük İdmanyurdu evinde Amasyaspor FK'ye 2-1 mağlup oldu.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Karabük İdmanyurdu, evinde Amasyaspor FK'ye 2-1 mağlup oldu. Karabük'ün golünü 45+5'te Hasan Türkyılmaz atarken, Amasyaspor'un golleri 83'te Muhammed Öztürk ve 89'te Hasan Çelik'ten geldi.
TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Karabük İdmanyurdu, evinde karşılaştığı Amasyaspor Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Cenk Uluçınar, Hüseyin Ulaş, Mehmet Akif Doğrusöz
Karabük İdmanyurdu: Berat Çelebi, Muhammed Semih Kocatürk, İlker Akar, Tolga Mert Aslan, Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz, Osman Boz, Taner Yıldız(Mehmet Ali Kılınç dk. 5), Özgür Özden Dağdelen(Mücahit Emre Sivri dk. 87), Halil İbrahim Kaya (Kaan Erdoğan dk. 61), Hasan Türkyılmaz
Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Murat Şevik, Ali Erkin, Mehmet Bavver Özbahçeci, Mücahit Çakır, Muhammet Doğukan Kalkışım(Atalay Gürel dk. 46), Serdar Eylik, Savaş Çakır(Mikail Olgun dk.74), Safa Kınalı ( Hasan Çelik dk. 59), Ahmet Emin Aksakal(Yunus Emre Kobya dk. 59), Muhammed Öztürk(Hüseyin Can Şavur dk. 90+2)
Goller: Hasan Türkyılmaz (dk. 45+5) (Karabük İdman Yurdu) Muhammed Öztürk (dk. 83), Hasan Çelik (dk. 89) (Amasyaspor FK)
Sarı kartlar: Halil İbrahim Kaya, Cihan Aydın, Mücahit Emre Sivri (Karabük İdmanyurdu), Hasan Çelik, Ali Erkin (Amasyaspor FK)