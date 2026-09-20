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TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftada Amasyaspor sahasında Bulvarspor ile 2-2 berabere kaldı

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TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftada Amasyaspor sahasında Bulvarspor ile 2-2 berabere kaldı
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TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Amasyaspor, sahasında Bulvarspor ile 2-2 berabere kaldı. Amasyaspor'un golleri 57. dakikada Hasan Çelik ve 89. dakikada Yunus Emre Kobya'dan, Bulvarspor'un golleri ise 7. dakikada Emin Kaan Arslan ve 90+8. dakikada Mertkan Cengiz'den geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Amasyaspor, sahasında Bulvarspor ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Emre Küçük, Oğuz Akyüz, Volkan Esen

Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Murat Şevik, Hüseyin Can Şavur, Mücahit Çakır, Ali Erkin, Serdar Eylik (Yunus Emre Kobya dk. 83), Savaş Çakır (Savaş Çelik dk. 46), Safa Kınalı (Sefa Turan dk. 70), Muhammet Doğukan Kalkışım, Ahmet Emin Aksakal (Mikail Olgun dk. 62), Muhammet Öztürk (Mehmet Bavver Özbahçeci)

Bulvarspor: Hakan Aydın, Oğuzhan Turan (Deniz Cebeci dk. 74), Emin Kaan Arslan, Berat Aktay, Tahir Derge, Mertkan Cengiz, Halit Furkan Kaya (Erkin Kocakahya dk. 74), Can Bayırkan (Beratcan Ot dk. 45), Furkan Akın, Kaan Güldü, Gülhan Üreyen (Fatih Kızılay dk. 53)

Goller: Hasan Çelik (dk. 57), Yunus Emre Kobya (dk. 89) (Amasyaspor FK), Emin Kaan Arslan (dk. 7), Mertkan Cengiz (dk.90+8) (Bulvarspor)

Sarı kartlar: Hasan Çelik, Ali Erkin (Amasyaspor FK), Tahir Derge, Kaan Güdü, Mertkan Cengiz (Bulvarspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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