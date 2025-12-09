Haberler

TFF Hukuk Müşavirliği, 27 futbolcuyu "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 27 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. İncelemeleri süren 47 futbolcudan 27'sinin PFDK'ya sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 27 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 10 Kasım'da PFDK'ye sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan 27'sinin PFDK'ye sevk edilmesine karar verildi.

Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazının cevabının beklendiği ve gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk sürecinin tamamlanacağı aktarıldı.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ye sevk ettiği 27 oyuncu şöyle:

Abdulcebrail Akbulut (Düzce Cam Düzcespor), Ahmed Kağan Gürbüz (Amasyaspor FK), Arif Rışvanoğlu (Yalova FK 77), Berat Badak (Bursa Yıldırımspor), Berke Çelik (MDGRUP Osmaniyespor), Bilal Güven (Niğde Belediyespor), Buğra Çiçek (Bucaspor 1928), Burak Tolunay Sekin (Menemen FK), Cengiz Alp Köseer (ikas Eyüpspor), Emin Kaan Arslan (Bulvarspor), Emin Yakup Oktay (Oktaş Uşakspor), Emirhan Sefa Öz (Etimesgutspor), Emre Nizam (Giresunspor), Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK), Hüseyin Emir İkiz (Ağrı 1970), Kaan Mert Vardar (Galata SK), Kerem Yorulmaz (Küçükçekmece Sinopspor), Mehmet Mustafa Çolak (Edirnespor), Ömer Faruk Çalışkan (İzmir Çoruhlu FK), Ramazan Karakurt (Ağrı 1970), Taha Batuhan Yayıkcı (Bursaspor), Tarık Yusuf Karakaya (Bursa Yıldırımspor), Tuğra Aygün Ergün (Bandırmaspor), Ulaş Oktay Yıldız (Beykoz Anadoluspor), Yasin Başaytaç (GMG Kastamonuspor), Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Yusuf Tursun (Sultan Su İnegölspor)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
