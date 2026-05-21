Haberler

UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi 14 kulüp UEFA lisansı, 7 kulüp ise ulusal lisans aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Kulüp Müsabakaları İçin Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kriteri ve mali kriterler yönünden incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, RAMS Başakşehir, Samsunspor, Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor; Trendyol 1. Lig'den İstanbulspor; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Arsavev Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray Gain Kadın Futbol Takımı kulüpleri UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise Trendyol 1. Lig'den Alagöz Holding Iğdır FK, Arca Çorum FK ve Manisa Futbol Kulübü; Nesine 2. Lig'den Batman Petrol Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor ve KCT 1461 Trabzon FK oldu.

Buna göre; 14 kulüp UEFA Lisansı, 7 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Yargıtay'a ilk itirazımızı yaptık

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı