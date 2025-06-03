TFF 2024-2025 Sezonu Puan Durumlarını Tescilledi

TFF 2024-2025 Sezonu Puan Durumlarını Tescilledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig ve diğer liglerdeki puan durumlarını hakem raporlarına göre tescil etti. Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonda, birçok takım bir alt lige düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki puan durumlarını tescil etti.

TFF'den yapılan açıklamada, liglerde sona eren sezonun puan durumlarının hakem raporlarına göre tescil edildiği belirtildi.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı sezonda, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Net Global Sivasspor ve Sipay Bodrum FK, 1. Lig'e düştü.

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Solwie Energy Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselen ekipler olurken, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve MKE Ankaragücü'nün Nesine 2. Lig'e düşmesi tescillendi.

Nesine 2. Lig'den Sarıyer, Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ve Artı Değer Vanspor FK Trendyol 1. Lig'e, Nesine 3. Lig'den de Bursaspor, Muğlaspor, Aliağa Futbol, Mardin 1969, AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ve Muşspor Nesine 2. Lig'e yükselen ekipler oldu. Afyonspor, Altay, Karaköprü Belediyespor, Giresunspor, Ülkea Nazillispor ve Diyarbekirspor'un Nesine 3. Lig'e, Ergene Velimeşespor, Kuşadasıspor, 23 Elazığ FK, Onuksports Kelkit Hürriyetspor, Nevşehir Belediyespor, Adıyaman FK, Bayburt Özel İdarespor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Viranşehir Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Denizlispor ve 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar'ın ise Bölgesel Amatör Lig'e düşmeleri tescil edildi.

12 Bingölspor, 1926 Bulancakspor, Malatya Yeşilyurtspor, Kilis Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Eskişehirspor, Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Fethiye İdmanyurdu, Yeşil Yalovaspor, Galata, Suvermez Kapadokyaspor ve İnkılap Futbol SK de Nesine 3. Lig'e yükselen ekipler oldu.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslı Bekiroğlu'ndan ameliyat sonrası ilk paylaşım

Ünlü oyuncudan ameliyat sonrası ilk kare! Operasyon 9 saat sürdü
Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişilik aile yok oldu

3 kişilik aile yok oldu
Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı

Çocukları için devreye girdi! Mahremiyet ihlaline rest çekti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Vahşi fil marketi bastı, raflardaki atıştırmalıkları yedi

Vahşi fil marketi bastı, raflardaki atıştırmalıkları yedi
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.