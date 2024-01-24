TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanlarının katılımıyla Riva'da düzenlendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal ve Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik de yer aldı. Kulüp başkanları talep ve önerilerini dile getirdi

2023-2024 sezonuna ilişkin gündeme dair konuların değerlendirilerek fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıda, kulüp başkanlarının talep ve önerileri de çözüm odaklı olarak ele alındı.

Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Hasan Gökçe'ye A Milli Takım forması takdim ederken; Hasan Gökçe de Başkan Büyükekşi'ye bir plaket hediye etti.

Hasan Gökçe: "İlk günden bu yana TFF Başkanımızın desteğini görüyoruz"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Hasan Gökçe, "2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği olarak TFF Başkanımıza ziyarete geldik. İlk günden bu yana 2. ve 3. Lig Kulüpleri olarak TFF Başkanımızın desteğini görüyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün de kulüplerimizin mali ve idari yapıları ile görüşlerimizi paylaştık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL