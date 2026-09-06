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Kütahyaspor Sezona Farklı Başladı: 4-1

Kütahyaspor Sezona Farklı Başladı: 4-1
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Kütahyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup’un ilk haftasında sahasında karşılaştığı İskenderunspor’u 4-1 mağlup etti.

Kütahyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'un ilk haftasında sahasında karşılaştığı İskenderunspor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: Kütahya Dumlupınar

Hakem: Levent Buğra Vartemel

Kütahyaspor: Hüseyin Akınay, Ercan Coşkun, Tarkan Serbest, Mehmet Yiğit (Şemsettin Ender Kılıç dk. 68) Semih Karadeniz, Mustafa Çeçenoğlu, Sedat Cengiz (Çınar Tarhan dk. 68) Burak Altıparmak, Halil İbrahim Sönmez (Çağrı Fedai dk. 78) Abdurrahman Canlı, Serkan Köse (Aykut Çift dk. 78)

İskenderunspor: Cengizhan Şarlı, Hüseyin İçlek, Erbay Eker, Hüseyin Biler, Ömer Gür (Ali Gücenmez dk. 75) Ulaş Yılmaz, İsmail Yaşar, Talha Erdoğan, Mustafa Kapı (Furkan Enes Uyar dk. 64), Baran Aksaka, Sevan Albay (Ali Gücenmez dk. 75)

Goller: Serkan Köse (dk. 6, 48 ve 74), Halil İbrahim Sönmez (dk. 30) (Kütahyaspor), Sevan Albay (dk. 45) (İskenderunspor)

Sarı kartlar: Sedat Cengiz (Kütahyaspor), Hüseyin İçlek (İskenderunspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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