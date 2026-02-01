Haberler

Futbol: TFF 2. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'taki 22. ve 24. hafta maçları sonuçlandı. Kırmızı Grup'taki bazı maçlar hükmen sonuçlandı, Güzide Gebzespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu maçı ise oynanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karar bekleniyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 22. hafta, Beyaz Grup'ta ise 24. hafta maçları sona erdi.

Kırmızı Grup'taki Güzide Gebzespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu maçı, konuk takımın sahaya çıkmamasından dolayı oynanamadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Kırmızı Grup

Mardinspor 1969-Yeni Malatyaspor: 3-0 (Hükmen)

Ankara Demirspor-Aliağa Futbol: 1-2

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Isbaş Isparta 32 Spor: 2-2

Somaspor-Muşspor: 1-2

Menemen FK-Granny's Waffles Kırklarelispor: 0-0

Bursaspor-Adanaspor: 6-0

Beyaz Grup

Adana 01 FK-Batman Petrolspor: 1-1

İskenderunspor-Karaman FK: 3-1

Merkür Jet Erbaaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-0

Kepezspor-Muğlaspor: 1-2

Bucaspor 1928-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-4

Sultan Su İnegölspor-GMG Kastamonuspor: 2-2

Anagold 24Erzincanspor-Karacabey Belediyespor: 0-0

Seza Çimento Elazığspor-Altınordu: 2-0

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Allan Saint-Maximin'in Meksika macerası 6 ay sürdü! Veda sonrası ırkçılık iddiası

Yine Maximin yine olay! Bu kez suçlama çok ciddi
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Allan Saint-Maximin'in Meksika macerası 6 ay sürdü! Veda sonrası ırkçılık iddiası

Yine Maximin yine olay! Bu kez suçlama çok ciddi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı