Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'taki 22. ve 24. hafta maçları sonuçlandı. Kırmızı Grup'taki bazı maçlar hükmen sonuçlandı, Güzide Gebzespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu maçı ise oynanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karar bekleniyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 22. hafta, Beyaz Grup'ta ise 24. hafta maçları sona erdi.
Kırmızı Grup'taki Güzide Gebzespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu maçı, konuk takımın sahaya çıkmamasından dolayı oynanamadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Kırmızı Grup
Mardinspor 1969-Yeni Malatyaspor: 3-0 (Hükmen)
Ankara Demirspor-Aliağa Futbol: 1-2
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Isbaş Isparta 32 Spor: 2-2
Somaspor-Muşspor: 1-2
Menemen FK-Granny's Waffles Kırklarelispor: 0-0
Bursaspor-Adanaspor: 6-0
Beyaz Grup
Adana 01 FK-Batman Petrolspor: 1-1
İskenderunspor-Karaman FK: 3-1
Merkür Jet Erbaaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-0
Kepezspor-Muğlaspor: 1-2
Bucaspor 1928-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-4
Sultan Su İnegölspor-GMG Kastamonuspor: 2-2
Anagold 24Erzincanspor-Karacabey Belediyespor: 0-0
Seza Çimento Elazığspor-Altınordu: 2-0