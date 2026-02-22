Haberler

Futbol: TFF 2. Lig toplu sonuç

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta 25. hafta, Beyaz Grup'ta ise 27. hafta mücadeleleri sonuçlandı.

Kırmızı Grup

KCT 1461 Trabzon FK-Somaspor: 1-0

Muşspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 1-1

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Mardin 1969: 1-0

Granny's Waffles Kırklarelispor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 3-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu-Ankara Demirspor: 0-3 (Hükmen)

Yeni Malatyaspor-Aliağa Futbol: 0-3 (Hükmen)

Beyaz Grup

Karaman FK-Seza Çimento Elazığspor: 0-5

Batman Petrolspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 4-1

GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Bucaspor 1928-Kepezspor: 0-1

Muğlaspor-İskenderunspor: 0-0

Karacabey Belediyespor-MKE Ankaragücü: 0-2

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adana 01 FK: 1-2

Kaynak: AA / Can Öcal
