Futbol: TFF 2. Lig toplu sonuç
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta 25. hafta, Beyaz Grup'ta ise 27. hafta mücadeleleri sonuçlandı.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Kırmızı Grup
KCT 1461 Trabzon FK-Somaspor: 1-0
Muşspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 1-1
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Mardin 1969: 1-0
Granny's Waffles Kırklarelispor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 3-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu-Ankara Demirspor: 0-3 (Hükmen)
Yeni Malatyaspor-Aliağa Futbol: 0-3 (Hükmen)
Beyaz Grup
Karaman FK-Seza Çimento Elazığspor: 0-5
Batman Petrolspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 4-1
GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Bucaspor 1928-Kepezspor: 0-1
Muğlaspor-İskenderunspor: 0-0
Karacabey Belediyespor-MKE Ankaragücü: 0-2
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adana 01 FK: 1-2