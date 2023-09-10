TFF 2. Lig'de 3. Hafta Maç Sonuçları
TFF 2. Lig'de 3. hafta mücadelesi yapılan karşılaşmalarla tamamlandı. Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle...
TFF 2. Lig'de 3. hafta mücadelesi yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Zonguldak Kömürspor-Esenler Erokspor: 0-1
Serik Belediyespor-Bitexen Vanspor: 0-2
Kırşehir Futbol SK-Diyarbekirspor: 1-1
Ankara Demirspor-Nazilli Belediyespor: 1-2
Adıyaman FK-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-0
Bursaspor-Ankaraspor: 2-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Altınordu: 2-1
Weecoins Kırklarelispor-Hes İlaç Afyonspor: 1-2
Bucaspor 1928-Karacabey Belediyespor: 1-0
Kırmızı Grup:
Etimesgut Belediyespor-Somaspor: 0-2
Karaman FK-Sarıyer: 2-3
Uşakspor-İskenderunspor: 0-2
Belediye Derincespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Menemen FK: 1-1
Isparta 32 Spor-Denizlispor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Düzce Cam Düzcespor: 2-0
Anagold 24Erzincanspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0
Fethiyespor- Gmg Kastamonuspor : 0-1