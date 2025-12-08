Bahis soruşturması kapsamında Eskişehirsporlu 7 futbolcu disipline sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aralarında Eskişehirspor'da forma giyen 7 oyuncunun da bulunduğu toplam 197 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PDFK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinde yayımlanan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin 'A Takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 8 Aralık 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Eskişehirspor'da forma giyen Bedran Ekin, Berk Zerenman, Egemen Günce, Emre Suna, Mustafa İnan, Okan Sarı ve Talha Özler'in paylaşılan isim listesinde bulunduğu görüldü. - ESKİŞEHİR