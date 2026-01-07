Haberler

TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen 104 futbol menajerlerini tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Galatasaray'ın eski futbol direktörü Cenk Ergün, bu isimler arasında yer aldı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, 104 futbol menajerini bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
  • Galatasaray'ın eski futbol direktörü Cenk Ergün, PFDK'ya sevk edilenler arasında yer aldı.
  • Futbol menajerlerinin sevk işlemi, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme daha yaşandı.

104 FUTBOL MENAJERİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli olup faal oldukları dönemde bahis oynadığı tespit edilen futbol menajerleri hakkında disiplin süreci başlatıldı. Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre, 104 futbol menajeri, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 07 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

CENK ERGÜN İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir dönem Galatasaray'ın futbol direktörlüğü görevini yürüten Cenk Ergün, bahis oynadığı gerekçesiyle TFF tarafından PFDK'ya sevk edilenler arasında yer aldı.

İşte PFDK'ya sevk edilen 104 isim:

Cemre Yıldız
