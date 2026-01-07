TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme daha yaşandı.
104 FUTBOL MENAJERİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli olup faal oldukları dönemde bahis oynadığı tespit edilen futbol menajerleri hakkında disiplin süreci başlatıldı. Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre, 104 futbol menajeri, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 07 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
CENK ERGÜN İSMİ DİKKAT ÇEKTİ
Bir dönem Galatasaray'ın futbol direktörlüğü görevini yürüten Cenk Ergün, bahis oynadığı gerekçesiyle TFF tarafından PFDK'ya sevk edilenler arasında yer aldı.
İşte PFDK'ya sevk edilen 104 isim: