TFF 1. Lig'in Açılış Maçında İstanbulspor ve Serik Spor Berabere Kaldı

TFF 1'inci Lig'in ilk hafta maçında İstanbulspor, sahasında Serik Spor ile 0-0 berabere kaldı. Maç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynandı ve her iki takım da ligin ilk haftasında 1 puan almış oldu.

TFF 1'inci Lig'in ilk hafta maçında İstanbulspor, sahasında ağırladığı Serik Spor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1'inci Lig'in açılış haftasında İstanbulspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yusuf Adnan Kendirciler düdük çaldı. Yusuf Adnan Kendirciler'in yardımcılıklarını ise Kemal Mavi ve Emre Doğu üstlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlike tamamlandı. Bu sonucun ardından iki takım da ligin ilk haftasında sahadan 1 puanla ayrılmış oldu.

