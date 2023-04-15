Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kameralar sahayı bırakıp onu çekti! Takım Kadıköy'de, Batshuayi ise TFF 1. Lig maçında

Kameralar sahayı bırakıp onu çekti! Takım Kadıköy'de, Batshuayi ise TFF 1. Lig maçında

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, TFF 1. Lig'deki Tuzlaspor-Bodrumspor maçını tribünden takip etti. Sakatlığı sebebiyle Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayan Belçikalı futbolcu, Tuzlaspor'da oynayan kardeşinin maçını seyretmeye gitti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla'ya elendiği rövanş maçında sakatlanan ve 1 aydır formasına uzak olan Michy Batshuayi, TFF 1. Lig'deki Tuzlaspor-Bodrumspor karşılaşmasında görüldü.

TFF 1. Lig'i takip ediyor! Takım Kadıköy'de, Batshuayi başka maçta

TAKIM KADIKÖY'DE, BATSHUAYİ BAŞKA MAÇTA

Belçikalı golcü Batshuayi, Tuzlaspor'a transfer olan 25 yaşındaki erkek kardeşi Aaron Leya Isaka'nın maçını tribünden takip etti. Batshuayi'nin objektiflere takıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

TFF 1. Lig'i takip ediyor! Takım Kadıköy'de, Batshuayi başka maçta

ADANASPOR'DAN GELDİ

Kanat-forvet oynayan Batshuayi'nin kardeşi Aaron Leya, yaz transfer döneminde Adanaspor'a kiralık gelmişti. Kış transfer döneminde ise Adanaspor'dan ayrılıp Tuzlaspor'a kiralandı. Futbolcunun Barnsley ile olan muvakelesi 2025'te bitiyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Michy Batshuayi Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title