Kameralar sahayı bırakıp onu çekti! Takım Kadıköy'de, Batshuayi ise TFF 1. Lig maçında

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, TFF 1. Lig'deki Tuzlaspor-Bodrumspor maçını tribünden takip etti. Sakatlığı sebebiyle Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayan Belçikalı futbolcu, Tuzlaspor'da oynayan kardeşinin maçını seyretmeye gitti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla'ya elendiği rövanş maçında sakatlanan ve 1 aydır formasına uzak olan Michy Batshuayi, TFF 1. Lig'deki Tuzlaspor-Bodrumspor karşılaşmasında görüldü.

TAKIM KADIKÖY'DE, BATSHUAYİ BAŞKA MAÇTA

Belçikalı golcü Batshuayi, Tuzlaspor'a transfer olan 25 yaşındaki erkek kardeşi Aaron Leya Isaka'nın maçını tribünden takip etti. Batshuayi'nin objektiflere takıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

ADANASPOR'DAN GELDİ

Kanat-forvet oynayan Batshuayi'nin kardeşi Aaron Leya, yaz transfer döneminde Adanaspor'a kiralık gelmişti. Kış transfer döneminde ise Adanaspor'dan ayrılıp Tuzlaspor'a kiralandı. Futbolcunun Barnsley ile olan muvakelesi 2025'te bitiyor.