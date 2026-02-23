Tesisteki tüm eşyalarını topladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geliyor

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın altyapısında forma giyen genç golcü Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

TESİSLERDEKİ EŞYALARINI TOPLADI

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın profesyonel sözleşme teklifini kabul etmeyen genç futbolcu, takımdan ayrılmak üzere tesislerdeki eşyalarını topladı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLUYOR

Haberde, Galatasaray'a veda edecek 17 yaşındaki genç oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Sarı-lacivertliler ile 18 yaşına gireceği mayıs ayında sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncu için ezeli rakip Galatasaray'a 3-4 Milyon TL yetiştiricilik bedeli ve sonraki transferden de yüzde 10 pay ödeneceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray U19 takımında bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Çağrı Hakan Balta, bu maçlarda 6 gol atmayı başardı.