Tesisteki tüm eşyalarını topladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geliyor
Galatasaray'da forma giyen Çağrı Hakan Balta, Florya'dan önceki gün tüm eşyalarını alarak ayrıldı. Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncu için Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a 3-4 Milyon TL yetiştiricilik bedeli ve sonraki transferden de yüzde 10 pay ödeyecek.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın altyapısında forma giyen genç golcü Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor.
TESİSLERDEKİ EŞYALARINI TOPLADI
HT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın profesyonel sözleşme teklifini kabul etmeyen genç futbolcu, takımdan ayrılmak üzere tesislerdeki eşyalarını topladı.
FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLUYOR
Haberde, Galatasaray'a veda edecek 17 yaşındaki genç oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Sarı-lacivertliler ile 18 yaşına gireceği mayıs ayında sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncu için ezeli rakip Galatasaray'a 3-4 Milyon TL yetiştiricilik bedeli ve sonraki transferden de yüzde 10 pay ödeneceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray U19 takımında bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Çağrı Hakan Balta, bu maçlarda 6 gol atmayı başardı.