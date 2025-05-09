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Tesisleri bile gezdi! Galatasaray, bir dünya yıldızına daha formayı giydiriyor

Tesisleri bile gezdi! Galatasaray, bir dünya yıldızına daha formayı giydiriyor
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Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, gelecek sezon için kadro planlamalarına hız verdi. Transfer listesinin başında yer alan Granit Xhaka için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Xhaka'nın babası ve iş ortağı, bir ay önce İstanbul'a gelerek Galatasaraylı yöneticilerle görüştü ve tesisleri gezdi.

Süper Lig'de bu sezonda şampiyonluğa koşan ve bir yandan gelecek sezonun kadro planlamalarını sürdüren Galatasaray'da transfer listesinin başında yer alan Granit Xhaka için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TAKIMDAN AYRILACAK

Alman spor medyasında çıkan haberlerde, Bayer Leverkusen'in yeni sezon öncesi Xhaka ile yolları ayıracağı ve tecrübeli orta saha oyuncusunun Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti. Özellikle teknik patron Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği 32 yaşındaki solak ön liberoyla ilgili bu kez daha da çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

TESİSLERİ BİLE GEZDİ

Xhaka'nın babasının ve iş ortağının yaklaşık bir ay kadar önce İstanbul'a geldiği, burada iki Galatasaraylı yöneticiyle görüştüğü ve Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni gezdiği ileri sürüldü. Ara transfer döneminde de adı Galatasaray'la anılan Xhaka'nın o günlerde de Cim Bom'a yeşil ışık yaktığı fakat Leverkusen'le mutabakat sağlanamadığı öğrenildi.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Şaka mı 32 yaşında eyt den emekli olacak futbolcuyu bize yamayacaklar

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