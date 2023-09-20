Terme Halk Oyunları Ahmet Ersoy İlkokulu Türkiye Şampiyonasına Gitmeye Hak Kazandı

Samsun'da düzenlenen Halk Oyunları Kulüpler Arası Grup Yarışması'nda Terme Halk Oyunları Ahmet Ersoy İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübü minikler geleneksel düzenlemesiz dalında birinci olarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç öğrencileri tebrik etti.

Samsun'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun düzenlediği Halk Oyunları Kulüpler Arası Grup Yarışması'nda minikler geleneksel düzenlemesiz dalında yarışan Terme Halk Oyunları Ahmet Ersoy İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübü birinci olarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Kaymakam Metin Maytalman, galibiyet sonrası halk oyunları ekibini makamında ağırlayarak öğrencileri derecelerinden dolayı tebrik etti.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Ahmet Ersoy İlkokulu Müdürü Kerim Toraman, sınıf öğretmeni Erol Alan ve antrenör Eda Yılmaz da hazır bulundu.

Belediye Başkanı Ali Kılıç da başarılı ekibi makamında ağırlayarak tebrik etti.

Kılıç, "16-17 Eylül tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Halk Oyunları Samsun Bölge Yarışması'nda birinci olarak göğsümüzü kabartan Terme Halk Oyunları Ahmet Ersoy İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübü'nün kıymetli öğrencilerini ve değerli hocalarını Belediyemizde ağırladık. Katıldıkları her yarışmadan dereceyle dönerek, bizleri gururlandıran kıymetli öğrencilerimizi ve onları en iyi şekilde yetiştiren kıymetli hocalarını tebrik ediyorum. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun düzenleyeceği Türkiye Şampiyonası'nda kendilerini güveniyor ve dereceyle dönmelerini diliyoruz." dedi.