Favori pozisyonunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu, daha tercümanın çevirisi bitmeden hemen araya girdi: Şaka yaptım

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Farklı pozisyonlarda oynatılmasıyla ilgili gelen soruya Kadıoğlu, "10 numara favori pozisyonum." dedi. Yıldız futbolcu daha sonra, "Hocam nerede görev verirse orada oynamaya hazırım. 10 numara söylemim şakaydı tabi." diyerek güldü.

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun farklı pozisyonlarda oynamasıyla ilgili gelen soruya verdiği yanıt ise dikkat çekti.

"10 NUMARA SÖYLEMİM ŞAKAYDI"

Jesus tarafından sahada farklı pozisyonlarda değerlendirilen Ferdi Kadıoğlu, "10 numara favori pozisyonum. Kenarlarda da oynamayı seviyorum. Benim nerede oynadığım çok fazla önemli değil. Oynadığım pozisyonlarda iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum." dedi. Yıldız futbolcu daha sonra ise, "Hocam nerede görev verirse orada oynamaya hazırım. 10 numara söylemim şakaydı tabi." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamalarının devamı şöyle:

"TEK ODAK NOKTAM FENERBAHÇE"

Avrupa'ya gitme hayalim var ama biz takım olarak şampiyonluk için çabalıyoruz. Şu anda tek odak noktam Fenerbahçe. Geçen sezonlara bakacak olursak gelişim kaydediyoruz ve bunu hocamızla yapıyoruz.

"HOCAMIZ BİZE YARDIMCI OLUYOR"

Taktiksel olarak güçlü yanlarımız olduğunu düşünüyorum. Hocamızla defansif yönümü de geliştirdiğimi düşünüyorum. Takım olarak kendimizi de geliştiriyoruz. Maçlarda en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum. Hocamız da bize bu konuda yardımcı oluyor.