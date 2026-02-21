Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Nijeryalı ünlü atlet Favour Ofili, çok sürpriz bir karara imza atarak kariyerinin gelecek döneminde Türkiye adına yarışmak istediğini duyurdu.

'KARİYERİMİ KURTARMAK İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇTİM'

23 yaşındaki Nijeryalı dünya rekortmeni sprinter 'Kariyerimi kurtarmak için Türkiye'yi seçtim. Kalan zamanımı iyi değerlendirmek için doğru zaman bu.' sözleriyle Türkiye adına mücadele etmek istediğini dile getirdi.

NİJERYA'DA SES GETİREN KARAR

Favour Ofili'nin Türkiye adına yarışmak istemesi ülkesi Nijerya'da büyük yankı uyandırdı. Genç sporcunun Türkiye adına yarışmasını engellemek için harekete geçen Afrika ülkesindeki Ulusal Spor Komisyonu'nun (NSC) üst düzey bir yetkilisi, Favour Ofili'nin geçen yıl Ulusal Spor Konseyi tarafından eğitim bursu verilen elit sporcular arasında bulunduğunu belirterek, Türkiye'ye geçişinin mümkün olmadığını ifade etti.

'TÜRKİYE'YE GEÇİŞİ MÜMKÜN DEĞİL'

Açıklamanın devamında "Ofili geçen yıl Ulusal Spor Konseyi tarafından eğitim bursu verilen elit sporcular arasındaydı ve Türkiye'ye geçişi mümkün değil. Başka bir ülke için yarışmak istiyorsa, Eylül 2028'e kadar beklemek zorunda kalacak" denildi.