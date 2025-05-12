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Tercanlı Kız Bocce takımı Türkiye finallerinde

Tercanlı Kız Bocce takımı Türkiye finallerinde
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Erzincan Tercan Recep Gündüz AİHL Kız Bocce Takımı, Giresun'daki grup yarışmalarını geçerek Muğla'daki Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Erzincan Tercan Recep Gündüz AİHL Kız Bocce Takımı, Giresun'daki grup yarışmalarını geçerek Muğla'daki Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında, 9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Giresun ilinde düzenlenen grup yarışmaları, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Erzincan'ı temsil eden Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Takımı, grup müsabakalarını başarıyla tamamladı.

Tercanlı genç bocceciler, 30 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında Muğla ilinde düzenlenecek olan Okul Sporları Bocce (Petank) Gençler Türkiye Finalleri'ne katılma hak kazandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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