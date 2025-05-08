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Tepki çığ gibi büyüyor! Ali Koç'a İstanbul Boğazı'nda protesto

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Fenerbahçeli bir grup taraftar, İstanbul Boğazı'nda teknesine ''Ali Koç istifa'' pankartı asarak mevcut yönetimi protesto etti.

Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a tepki çığ gibi büyüyor. Yurdun çeşitli bölgelerinde mevcut yönetimi protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u son olarak da İstanbul Boğazı'nda protesto etti.

''ALİ KOÇ İSTİFA PANKARTI''

Teknesine '' Ali Koç istifa'' pankartı asan Sarı-lacivertli taraftarlar tüm İstanbul boğazını turlayarak dolaştı. O anlara denk gelen futbolseverler, telefonlarıyla bu görüntüleri ölümsüzleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, Ali Koç destekçileri tarafından tepkiyle karşılanırken, yönetimi istifaya davet eden diğer grup taraftarları yapılan bu protestoları olumlu karşıladı.

OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİTMEYECEK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam TRT Spor'da katıldığı bir programda yönetim olarak istifa düşüncelerinin olmadığını ve olağanüstü kongre kararı almayacaklarını açıklamıştı.

Tepki çığ gibi büyüyor! Ali Koç'a İstanbul Boğazı'nda protesto
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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