Alaşehir'in güçlü bilekleri Konya'da kürsüye çıktı

Konya'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Alaşehir Tepeköy Ortaokulu öğrencileri, Türkiye dereceleri elde ederek ilçeye gurur yaşattı. Şampiyonada birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri alan sporcular dikkat çekti.

Konya'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'nın Alaşehir ilçesini temsil eden Tepeköy Ortaokulu öğrencileri önemli başarılara imza attı.

Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı şampiyonada Sudenaz Aktaş, 45 kilo kategorisinde hem sağ kol hem de sol kol müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada mücadele eden Ali Berk Ölmez ise 40 kilo sol kol kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti. Rabia Kaygısız da 35 kilo sağ kol kategorisinde Türkiye üçüncüsü, sol kol kategorisinde ise Türkiye dördüncüsü olarak dereceye girdi.

Şampiyonada derece elde eden sporcuların başarısında emeği bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Bektaş da takdir topladı.

Okul yönetimi, öğrencilerin disiplinli çalışmaları sonucunda önemli dereceler elde ettiğini belirterek sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı