Haberler

Alaşehir'in güçlü bilekleri Konya'da kürsüye çıktı

Alaşehir'in güçlü bilekleri Konya'da kürsüye çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Alaşehir Tepeköy Ortaokulu öğrencileri, Sudenaz Aktaş Türkiye Şampiyonu olurken, diğer sporcular da önemli derecelerle ilçe gururunu artırdı.

Konya'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Alaşehir Tepeköy Ortaokulu öğrencileri, Türkiye dereceleri elde ederek ilçeye gurur yaşattı. Şampiyonada birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri alan sporcular dikkat çekti.

Konya'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'nın Alaşehir ilçesini temsil eden Tepeköy Ortaokulu öğrencileri önemli başarılara imza attı.

Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı şampiyonada Sudenaz Aktaş, 45 kilo kategorisinde hem sağ kol hem de sol kol müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada mücadele eden Ali Berk Ölmez ise 40 kilo sol kol kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti. Rabia Kaygısız da 35 kilo sağ kol kategorisinde Türkiye üçüncüsü, sol kol kategorisinde ise Türkiye dördüncüsü olarak dereceye girdi.

Şampiyonada derece elde eden sporcuların başarısında emeği bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Bektaş da takdir topladı.

Okul yönetimi, öğrencilerin disiplinli çalışmaları sonucunda önemli dereceler elde ettiğini belirterek sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Savaş bitiyor mu? Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Sekmen, hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcandığını doğruladı

Sekmen, olay yaratan iddiayı doğruladı: Evet o parayı harcadık

Masaj salonunu fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti

Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti
Sadettin Saran'dan takıma veda yemeği

Bir devir resmen sona erdi!

Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan'dan Astana'da önemli mesajlar: Önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız

Erdoğan'dan Astana'da "Türk dünyası yüzyılı" mesajı
Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık harita paylaşıp uyardı