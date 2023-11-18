Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren Tepebaşı Batıkentspor Kulübü Başkanı Ayhan Büyükaslan ve yönetimi ile bir araya geldi. Başkan Ataç, ziyarette kulüp hakkında bilgi aldı ve sporun yanında olduğunu belirtti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Batıkentspor Kulübü Başkanı ile bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Tepebaşı Batıkent spor Kulübü Başkanı Ayhan Büyükaslan ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren spor kulüpleri ile temasları sürüyor. Bu çerçevede Başkan Ataç, 13 Ekim 2023'te kurulan Eskişehir Tepebaşı Batıkentspor Kulübü Başkanı Ayhan Büyükaslan ve yönetimi ile bir araya geldi. Büyükaslan, ziyarette kulüp hakkında Başkan Ataç'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR