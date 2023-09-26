Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, spor kulübü ve tiyatro yönetmeni ile bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yunus Emre Veteranlar Spor Kulübü Başkanı Uğur Yücel ve Tiyatro Yönetmeni Enis Zeytinler ile bir araya geldi. Başkan Ataç, ziyarette kulübün faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve spora verdiği destekleri vurguladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yunus Emre Veteranlar Spor Kulübü Başkanı Uğur Yücel ve Tiyatro Yönetmeni Enis Zeytinler ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Eskişehir'de faaliyet gösteren spor kulüpleri ile temasları sürüyor. Başkan Ataç bu çerçevede Yunus Emre Veteranlar Spor Kulübü Başkanı Uğur Yücel ve Tiyatro Yönetmeni Enis Zeytinler'i makamında ağırladı. Ziyarette Yücel, Başkan Ataç'a kulüp olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Yücel ayrıca, Başkan Ataç'a spora ve amatör kulüplere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Ataç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR