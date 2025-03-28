Tepebaşı Atatürk Ortaokulu, Ragbi İl Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
Eskişehir'de düzenlenen Ragbi İl Şampiyonası'nda Tepebaşı Atatürk Ortaokulu'nun yıldız kız takımı il birincisi, erkek takımı ise il ikincisi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri tebrik etti.
Eskişehir'de düzenlenen Ragbi İl Şampiyonası'nda, Tepebaşı Atatürk Ortaokulu'nun yıldız kız ve erkek takımları dereceye girerek önemli bir başarı kazandı.
Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, şampiyonada Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar takımı il birincisi, Yıldız Erkekler takımı ise il ikincisi oldu. Şampiyonada mücadele eden takımlar, performanslarıyla dikkat çekti. Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci, öğretmen ve okul idaresini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor