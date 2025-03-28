Tepebaşı Atatürk Ortaokulu, Ragbi İl Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Eskişehir'de düzenlenen Ragbi İl Şampiyonası'nda, Tepebaşı Atatürk Ortaokulu'nun yıldız kız ve erkek takımları dereceye girerek önemli bir başarı kazandı.

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, şampiyonada Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar takımı il birincisi, Yıldız Erkekler takımı ise il ikincisi oldu. Şampiyonada mücadele eden takımlar, performanslarıyla dikkat çekti. Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci, öğretmen ve okul idaresini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR