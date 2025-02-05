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Eski dünya 1 numarası Simona Halep, kortlara veda etti

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Rumen tenisçi Simona Halep, kariyerine son verdiğini açıkladı. Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan ve bir dönem dünya 1 numarası olan Halep, Romanya'da düzenlenen Transilvanya Açık tenis turnuvasının ilk turunda yaşadığı mağlubiyetin ardından emeklilik kararını duyurdu. 33 yaşındaki başarılı sporcu, 2018'de Fransa Açık ve 2019'da Wimbledon'da şampiyon olmuştu.

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu da bulunan tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, kortlara veda ettiğini duyurdu.

33 yaşındaki raket, Romanya'da düzenlenen Transilvanya Açık tenis turnuvasının ilk turunda İtalyan rakibi Lucia Bronzetti'ye 6-1 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olduktan sonra emeklilik kararını karşılaşma sonrasında kortta yaptığı konuşmada açıkladı. Halep, 2018'de Fransa Açık ve 2019'da Wimbledon'da şampiyon olmuştu.

SİMONA HALEP KİMDİR

Simona Halep, 27 Eylül 1991'de Köstence, Romanya'da doğmuş Rumen eski profesyonel tenis oyuncusu. Kariyeri boyunca dünya sıralamasında 64 hafta boyunca 1 numarada yer aldı ve iki Grand Slam şampiyonluğu elde etti: 2018'de Fransa Açık ve 2019'da Wimbledon.

Eski dünya 1 numarası Simona Halep, kortlara veda etti
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Spor
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