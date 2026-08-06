Sivas Tenis Takımları Mersin Yarı Finalinde
Sivas'ta düzenlenen ANALİG Tenis 1. Etap 4. Grup müsabakalarında başarı gösteren Sivas'ın kız ve erkek tenis takımları, 19-23 Ağustos'ta Mersin'de yapılacak yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Sivas'ta düzenlenen ANALİG Tenis 1. Etap 4. Grup müsabakaları sona erdi. Organizasyonda başarılı olan Sivas'ın kız ve erkek tenis takımları, Mersin'de yapılacak yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tenis 1. Etap 4. Grup müsabakaları tamamlandı. Organizasyonda başarılı performans ortaya koyan Sivas'ın kız ve erkek tenis takımları, 19-23 Ağustos tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek ANALİG Tenis Yarı Final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı